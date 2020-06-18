وزير الصحة الإماراتي: نتصدر دول العالم في فحوصات كورونا بـ3 ملايين فحص

أبوظبي - د ب أ

قالت وزارة الصحة الإماراتية إن "الإمارات وبعد مرور 5 أشهر من اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، استطاعت أن تكون نموذجا ملهما لدول العالم في الاستباقية والجاهزية لإدارة أزمة الفيروس، وأثبتت أنها قادرة على مواجهة هذا التحدي بكفاءة عالية، وبالاعتماد على كوادرها، وبالتزام شعبها وتعاونه في تطبيق مختلف الإجراءات والقرارات الاحترازية".

وصرح عبدالرحمن العويس وزير الصحة للصحفيين مساء اليوم بأن "الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في عدد فحوصات كورونا للفرد، وذلك بعد تجاوز حاجز الـ 3 ملايين فحص خلال فترة زمنية قياسية"، مؤكداً أن الهدف منذ اليوم الأول لانطلاق الأزمة كان زيادة فحوصات الفيروس على مستوى الدولة، والتأكد من إجراء فحوصات يومية لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين، حيث ارتفع متوسط الفحص اليومي في الإمارات من 25 ألف فحص إلى أكثر من 40 ألف فحص حاليًا.

من جانبها، أفادت الدكتورة آمنة الشامسي، المتحدثة الرسمية باسم حكومة الإمارات باستمرار خطة الفحص والكشف الوطني على مستوى الدولة للفيروس، مشيرة إلى أنه تم إجراء أكثر من 39 ألف فحص جديد، وساهمت هذه الفحوصات في الكشف عن 382 حالة إصابة جديدة بالمرض، تتلقى الرعاية الصحية حالياً، وبذلك يصل مجموع الحالات في الدولة إلى 43364 حالة منذ نهاية شهر يناير الماضي.

وذكرت الشامسي أن 676 حالة جديدة تماثلت للشفاء وتعافت تماما من أعراض الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 29537 حالة.

وأعلنت الحكومة الإماراتية عن وفاة شخصين من المصابين بالفيروس، ليصـل عدد الوفيات المسجلة في الدولة 295 حالة.



