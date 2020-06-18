 كلوب: موقف صلاح من المشاركة أمام إيفرتون؟ ليس لدينا أي لاعب مستبعد - بوابة الشروق
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كلوب: موقف صلاح من المشاركة أمام إيفرتون؟ ليس لدينا أي لاعب مستبعد

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 18 يونيو 2020 - 7:09 م | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2020 - 7:09 م

أكد يورجن كلوب المدبر الفني لليفربول، اليوم الخميس أن فريقه لا يعاني من غياب أي لاعب قبل مواجهة إيفرتون يوم الأحد مع استمرار استعدادات الريدز للمواجهة في جوديسون بارك. 

وأثار محمد صلاح نجم ليفربول، الشكوك بعدما غاب التدريبات الريدز أمس الأربعاء، وغاب قبلها عن مواجهة ودية جمعت الليفر ببلاكبيرن روفرز، قبل أن يوضح كلوب موقف فريقه ويؤكد أنه ليس لديه أي لاعب مستبعد من مباراة إيفرتون.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي:«كانت لدينا الأشياء العادية، بعد فترة طويلة من الراحة، لكنني لست متأكدًا من أن لها أي علاقة بذلك كان الأمر فقط أننا تدربنا ويمكن أن تحدث مثل هذه الأشياء».

وأضاف:«في الوقت الحالي لا يوجد أي لاعب مستبعد حقًا من مباراة يوم الأحد، ولكن يجب أن نرى».


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