العراق يستدعي السفير الإيراني لدى بغداد ويسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، السفير الإيراني لدى بغداد وسلّمته مذكرة احتجاج،على القصف المدفعيّ الإيرانيّ الذي تعرّضت له قرى حُدُوديّة وما تسبّب به من خسائر مادّية، وأضرار بالممتلكات، علاوة على بثّ الخوف بين الآمنين من سُكّان تلك المناطق.

وأكدت وزارة الخارجيّة، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، حرص العراق على ديمومة، وتنمية العلاقات التاريخيّة بين البلدين.

وشددت على إدانة هذه الأعمال،،أهمّية حرص الجانب الإيرانيّ على احترام سيادة العراق والتوقّف عن القيام بمثل هذه الأعمال، وتحرّي سُبُل التعاون الثنائيّ المُشترَك في ضبط الأمن، وتثبيت الاستقرار على الحُدُود المُشترَكة.

وكانت المدفعية الإيرانية قصفت أول أمس الثلاثاء مرتفعات آلانة التابعة لمدينة حاج عمران بمحافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.