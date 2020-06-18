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الأمم المتحدة: الانتخابات وكورونا تسببتا في إبطاء محاربة الفساد في أفغانستان

كابول - د ب أ:
نشر في: الخميس 18 يونيو 2020 - 9:37 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2020 - 9:37 ص

ذكر تقرير للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أزمة الانتخابات الأفغانية الأخيرة وجائحة فيروس كورونا، تسببتا في إبطاء التقدم في جهود الحكومة الأفغانية لمحاربة الفساد في أواخر 2019 ومطلع 2020.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، إن استراتيجية مكافحة الفساد في أفغانستان انتهى سريانها في عام 2019 دون أن يتبعها بديل، وفشلت الحكومة في وضع استراتيجية جديدة لأنها كانت مشغولة باحتواء الأزمة السياسية والصحية.

وترى المحللّة جيلينا بيليكا، من شبكة محللي أفغانستان، وهي هيئة بحثية مقرّها كابول، تغيير الأولويات السياسية كسبب للتباطؤ.

وأضافت بيليكا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "من الواضح أن هناك تركيزا على محادثات السلام من جانب المجتمع الدولي والحكومة، ويبدو أن محاربة الفساد ليست (محط تركيز) تماما".

ويشير التقرير إلى عشرات أوامر الاعتقال المفتوحة، من قائمة تضم 255 أمرا، لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين المتهمين بالفساد لسنوات، لكن لم يتم تنفيذها بالكامل.


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