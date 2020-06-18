 ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بمنطقة الأزبكية - بوابة الشروق
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ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بمنطقة الأزبكية

محمد أبوعوف:
نشر في: الخميس 18 يونيو 2020 - 2:27 م | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2020 - 2:27 م

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنطقة الأزبكية.

كان اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الأزبكية بأنه في أثناء تفقد الحالة الأمنية اشتبهت القوة الأمنية في 3 أشخاص بجوار سيارة أجرة "تاكسي" يقودها أحدهم وشروعهم في سرقة سيارة باستخدام أدوات ضُبطت بحوزتهم. 

واعترفوا بمحاولتهم سرقة السيارة، وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأظهر الكشف الجنائي عن سابقة اتهامهم ومطلوب ضبطهم في عدة قضايا.


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