المجر تقاوم حكم محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل المنظمات غير الحكومية

في محاولة من جانبها للتصدي للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، دفعت الحكومة المجرية اليوم الخميس بأن قوانينها بشأن التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية "لا تعيق" عمل تلك المنظمات.

وقال المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" :"سنبقى ملتزمين بضمان شفافية المنظمات غير الحكومية؛ وإن التدابير التي تم إدخالها في قانون "أوقفوا سوروس" في عام 2017 لا تعيق تمويل المنظمات غير الحكومية وعملها".

وكانت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي خلصت في وقت سابق اليوم الخميس، إلى أن القواعد المعمول بها في المجر لتنظيم التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل صفعة جديدة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان، الأمر الذي قوبل بإشادة من المنظمات المدنية.

ووفقا للقانون الذي أصدرته حكومة أوربان المحافظة عام 2017 ، فإنه يتعين على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تبرعات خارجية تزيد عن حد معين أن تسجل نفسها لدى السلطات المجرية وأن تكشف أسماء المانحين. ويتم نشر المعلومات على الإنترنت.

وتقول السلطات القومية المحافظة التي يقودها أوربان إن هذا يعزز الشفافية.

بينما يقول معارضو القانون إنه مصمم خصيصا لاستهداف الملياردير الأمريكي جورج سوروس، وهو رجل أعمال مجري المولد تدعم أعماله الخيرية الديمقراطية وحقوق الإنسان في أنحاء العالم.