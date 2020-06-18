أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي اليوم الخميس عزم بلاده تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا، رغم العقوبات الأمريكية الجديدة التي دخلت خير التنفيذ ضد سورية أمس تحت اسم "قانون قيصر".

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، فقد شدد موسوي على أن العقوبات الجديدة "تتعارض مع القوانين الدولية والمعايير الإنسانية".

ولفت إلى أن "تنفيذ هذه العقوبات بالتزامن مع تفشي وباء كورونا العالمي، سيزيد في معاناة وآلام الشعب السوري".

وأكد أن إيران ستواصل العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا، وقال: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أعلنت سابقا، لا تعير أي أهمية إلى مثل هذه القرارت الجائرة أحادية الجانب التي يتم الإعداد لها وتنفيذها بناء على نزعات البلطجة".

ودخل قانون قيصر حيز التنفيذ أمس، ويتيح فرض عقوبات اقتصادية مشددة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه الخارجيين.