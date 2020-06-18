القوى العاملة: رفع القيود عن كبار السن والأطفال بدبي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعة على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أشارت فيه الملحق العمالي حنان شاهين، إلى أن حكومة دبي قررت اعتبارا من اليوم الخميس، رفع القيود عن كبار السن فوق الـ 60 عاما والأطفال دون الـ 12 سنة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

ويشمل القرار في هذا الشأن استئناف العمل بمجموعة جديدة من الأنشطة في إمارة دبي وهي، المكتبات العامة والمتاحف الخاصة وصالات الفنون، والخدمات المنزلية لرعاية كبار السن وأصحاب الهمم، والتجميل المنزلي، والتخييم، وأحواض السباحة، ومراكز اللياقة، والرياضات والحدائق المائية، ومناطق الرياضة وألعاب الأطفال في الحدائق والشواطئ العامة ، فضلا عن استئناف عمل مختلف قاعات العرض السينمائي.