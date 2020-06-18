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أعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، تعاقده مع كينو لاعب بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتي.

وكشف مينيرو عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي عن طريق تغريدة للحساب الرسمي للنادي، وتم الإعلان عن الاتفاق مع اللاعب من خلال حوار دار بين كينو ورئيس النادي البرازيلي عبر تغريدة النادي.

ولم يعلن النادي تفاصيل الصفقة، ولكن ذكرت تقارير صحفية برازيلية أنه تم توقيع عقد مع اللاعب حتى ديسمبر 2023 مع إمكانية تمديد العقد لموسم آخر.

اللاعب البالغ من العمر 30 عاما ينتقل لصفوف أتليتيكو مينيرو بعد انتهاء إعارته مع الجزيرة الإماراتي الذي لم يرغب في شراء اللاعب بعد انتهاء مدة إعارته.

يذكر أن كينو انضم إلى بيراميدز في صيف 2018، قادماً من الدوري البرازيلي بصفقة قدرت بنحو 8 مليون يورو.

ولعب كينو مع بيراميدز لمدة موسم، شارك خلاله في 33 مباراة في مختلف البطولات ونجح في تسجيل 10 أهداف، وصنع 11 آخرين