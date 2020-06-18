رئيس طور سيناء: لجان الثانوية العامة جاهزة لاستقبال الطلاب

أجرى أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، يرافقه أحمد غيث مدير عام إدارة الطور التعليمية، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمدرستي الزهور الثانوية بنات، والأمل الرسمية للغات، اللتان تم تخصيصهما كلجان لامتحانات الشهادة الثانوية العامة؛ للوقوف على مدى جاهزيتهما لاستقبال الطلاب، ومتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المدينة، أن اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب، وجرى تجهيز كل لجنة بعدد الكراسي الخاصة باستيعاب 14 طالبًا فقط، إضافة إلى تطهير وتعقيم اللجان، ومقاعد الطلاب. وطالب رئيس المدينة، بتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، ووضع بوابات التعقيم وتجربتها قبل بدء الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

كما شدد على وضع حواجز أمنية على بعد من بوابات المدارس لمنع تواجد أولياء الأمور، حول اللجان.