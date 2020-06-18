مختار نوح: أحمد مكي وجد فيه جماعة الإخوان ضالته وكتب لهم الإعلان الدستوري

قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، وجد في جماعة الإخوان ضالته، وظن مثل الكثيرين ظن أن نظام الجماعة سيستمر لفترة طويلة، مؤكدا أنه نسي مبادئه التي كان ينادي بها من إعلاء قيمة القانون وتغليب مصالح الدولة، وعدم وضع الرئيس في مكانة لا يحاسب فيها.

أضاف «نوح»، في مداخلة عبر برنامج «كل يوم»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبي على قناة «ON»، مساء الأربعاء، أن المستشار أحمد مكي كتب بيده الإعلان الدستوري أيام حكم الإخوان لمصر، والذي تسبب في الثورة على الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرا إلى أن وزير العدل الأسبق أراد بالإعلان الدستوري تحصين قرارات «مرسي»، وهو ما يخالف المبادئ التي نادى بها مكي وطالب بها عندما كان مستشارا لمؤتمر العدالة الأول أيام نظام مبارك.

وأبدى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان تعجبه من إسائة الإخوان أكثر من مرة للقضاة، وفي إحدى المرات أساء الرئيس الرحل محمد مرسي لأحد القضاة في حضور المستشار أحمد مكي، وصمت وزير العدل الأسبق على هذه الإساءة، كما أنه قبل بعزل النائب العام وكل تجاوزات جماعة الإخوان في حق القضاة.

وكان المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق في عهد حكم الإخوان، ظهر على قناة الجزيرة، وصرح بأن الرئيس المعزول محمد مرسي رفض استخدام العنف ضد المتظاهرين، خلال تظاهرات الثلاثين من يونيو.