نقابة الموسيقين تحيل عدد من أعضائها للتحقيق لمخالفتهم اللوائح

قررت نقابة المهن الموسيقية احالة عدد من اعضائها العاملين الى التحقيق وايضا رفع دعاوى قضائية مباشرة بدء من غد ضد البعض الاخر، وذلك لمخالفتهم القانون وقواعد النظام العام واللوائح التنفيذية للنقابة بأن دأبوا جميعا على نشر اخبار مغلوطة من شأنها تعكير الصفو العام واثارة البلبلة خاصة داخل اروقة الجمعية العمومية منهم المطرب خالد الامير واحمد نصر الله الذي دعا الى التظاهر وتكدير السلم العام.

واكد المايسترو احمد رمضان سكرتير عام النقابة ان المجلس ايضا قرر الغاء تصاريح عمل عدد من المنتسبين شاركوا في نفس العمل والهجوم الدائم على اعمال النقابة بدون وجه حق وبدون اسباب او معلومات صحيحة واثارة البلبلة وتكدير الصفو العام من خلال عدد من الصفحات الشخصية والجماعية على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات مغرضة تدعو لوقفات احتجاجية ومظاهرات في وقت تعاني الدولة باسرها من ازمات عديدة تحتاج من الجميع التكاتف من اجل الصالح العام مما تسبب في الخروج على قواعد النظام العام وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.

وأشار رمضان ان لجنة التحقيق برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة سوف تبدا اعمالها اعتبارا من اول يوليو.