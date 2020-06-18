برلين - د ب أ

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة الألمانية برلين بمقدار 73 ليصل إلى 7474 حالة.

وأعلنت إدارة الصحة في برلين اليوم الأربعاء أن مؤشر معدل الاستنساخ قفز من اللون الأصفر إلى الأحمر.

يشار إلى أن معدل استنساخ الفيروس، الذي يعبر عن ديناميكية تطور العدوى، بلغ 23ر1، ورغم أن هذا المستوى يمثل تراجعا بالنسبة لمستواه أمس الثلاثاء عندما بلغ 49ر1، إلا أن لون المؤشر تحول إلى اللون الأحمر بعد أن وصلت هذه القيمة إلى 2ر1 أو تجاوزتها ثلاث مرات متتالية.

في المقابل، ظل معدل الإصابات الجديدة في ظل أسبوع بدون تغيير عند 78ر8 أي في نطاق اللون الأخضر، كما لم يطرأ تغيير على نسبة الأماكن المطلوبة في وحدات الرعاية المركزة لعلاج كوفيد-19 (6ر3%).

وفي حال تحول مؤشرين من المؤشرات الثلاثة للإصابة بكورونا إلى اللون الأصفر يجب الاستعداد لاتخاذ تدابير ، أما في حال تحول مؤشرين إلى اللون الأحمر فيجب تنفيذ تدابير للحد من الإصابات.

وبلغ عدد المتعافين من كوفيد-19 في برلين 6778 شخصا حتى الآن، فيما زاد عدد الوفيات بمقدار حالة واحدة اليوم ليصل عددهم إلى 210 حالة، ويتلقى 151 شخصا العلاج في المستشفيات في برلين بزيادة عشرة أشخاص مقارنة بأمس الثلاثاء ، منهم 46 شخصا في الرعاية المركزة.