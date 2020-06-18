تكريم أوائل الشهادة الإعدادية وعدد من رواد التعليم بإدارة الخارجة التعليمية

أكد صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه تم تكريم الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية والذين حصدوا المركز الأولى بالمحافظة، وحصولهم على الدرجات النهائية بجميع المواد الدراسية، وكذلك عدد من رواد التعليم بإدارة الخارجة التعليمية والذين تم إحالتهم لسن التقاعد.

وقال إن التكريم تم بمقر ديوان إدارة الخارجة التعليمية، وسط إجراءات احترازية وقائية ضد فيروس كورونا المستجد وبالتناوب بين جميع المكرمين، والتكريم يعد تقديرًا وتشجيعًا للطلاب على هذا النجاح والتفوق ولبذل المزيد من الجد والعطاء لتحقيق أفضل النتائج دائمًا على مر السنوات القادمة.

واضاف أن الطلاب لابد أن يتسلحوا دائمًا بالعلم والمعرفة، والتمسك والإصرار على التفوق والذي يعد سمة من سمات التميز في جميع مجالات الحياة المستقبلية، والتي تنتظر الأجيال الحالية والقادمة، وكذلك تكريم رواد التعليم بالإدارة تقديرًا لما بذلوه من عطاء خلال فترة عملهم، وأن هذا التكريم هو عرفانا بالجميل واعترافًا بعطاء المخلصين من أجل خدمة الجميع واعترافًا بدورهم المتميز في الارتقاء بمنظومة العمل.