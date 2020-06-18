يجوب "ولفريدو نجريد"، المدرس الثلاثيني، شوارع إيكال وسط بوليفيا بدراجته وصبورته، متجها إلى بيوت تلاميذه الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها الدول نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك دون أن يتقاضى مقابل خدمته.

ونقلت "فرانس 24" عن نجريد قوله إنه يقوم برحلته التي تستغرق أميالًا، 3 مرات أسبوعيًا؛ لمساعدة التلاميذ في الحفاظ على مستواهم.

ويضيف نجريد، أنه بالرغم من توزيع المدرسة للواجبات عبر تطبيق "واتس آب"، إلا أن نسب الفقر في المدينة لا تتيح للكثيرين شراء هواتف أو حواسيب، إذ أن 13 من بين 19 تلميذا لديه لا يملكون هواتف.

ويقوم نجريد أيضا باستضافة من يرغب من التلاميذ في بيته، إذ يوفر في صفه المنزلي مساحة كافية للتباعد الاجتماعي وعلب للتعقيم قبل وبعد الحصة.

وتقول أوفولدينا بورفيديو، والدة طالبين لدى نجريد، إنها ممتنة لما يعطيه من وقت لأبنائها، وأنه يساعدهم على تذكّر دروسهم.

يذكر أن حالات الإصابة بكورونا في بوليفيا تخطت الـ19 ألفا، بينهم 600 وفيات.