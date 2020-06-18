«شعبة الملابس»: قرار فتح وغلق المحال بمواعيد محددة ممتاز جدا

قال ماهر شعلان، سكرتير عام شعبة الملابس بالغرفة التجارية، إن قرار فتح وإغلاق المحال بمواعيد محددة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد «ممتاز جدًا».

وأضاف أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «رأي عام» المُذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن هذا القرار أُثير في عام 2011 لكن بطريقة خاطئة، موضحًا أنهم كانوا يريدون إغلاق المحال مبكرًا، ليبدأ الباعة الجائلين في عرض بضائعهم أمام المحلات مثلما يحدث في أوروبا؛ هذا سبب رفض القانون.

وأشار إلى أن أزمة كورونا هي ما ساعدت في طرح الأمر مجددًا؛ ساعدت أصحاب المحلات على تقبل الطرح، مضيفًا أنه لا يجب ترك القرار لكل محافظ على حدة، وإنما تُحدد المواعيد رسميًا لقسمين من الجمهورية؛ عموم الجمهورية والمناطق السياحية، منعًا للمحسوبية.

وأعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، منذ عدة أيام، أن الحكومة تدرس قرار فتح وإغلاق المحال العامة بمواعيد محددة، مبررًا ذلك بأنه آن الأوان أن تسير الدولة المصرية مثل الدول الأوروبية الكبرى.