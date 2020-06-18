نظرية مؤامرة جديدة انتشرت مؤخرا حول حادثة مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية؛ إذ زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الحادثة وقعت قبل عدة شهور، وتحديدا قبل اكتشاف فيروس كورونا في البلاد، مستشهدين بعدم ارتداء أي شخص من المتواجدين في الفيديوهات التي وثقت الحادثة الكمامات الطبية أو الأقنعة الواقية من الإصابة بالفيروس المنتشر في الولايات المتحدة حاليا.

ومنذ إعلان مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأمريكية، في 25 مايو الماضي، انتشرت العديد من نظريات المؤامرة على الإنترنت حول وفاته، حيث أشارت بعض النظريات إلى أن حادثة الوفاة "مدبرة" وأن "أصدقاء فلويد والسكان" كانوا متورطين، وفقا لموقع "فاكت تشيك"، المتخصص بالكشف عن المعلومات الكاذبة، والتابع لجامعة بنسلفانيا الأمريكية.

والآن، انتشرت مزاعم جديدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفيد بأن حادثة وفاة فلويد قديمة مستندين إلى صور تظهر المواطنين في محيط الحادثة لا يرتدون الكمامات أو الأقنعة الطبية، وهو ما غذى نظرية تصوير الفيديوهات قبل انتشار فيروس كورونا، بزعم أنه "لا يوجد شخص واحد يرتدي قناعًا".

وقال أحد المدونين على "فيسبوك": "فيديوهات مقتل فلويد تم تصويرها قبل فيروس كورونا.. كيف عرفت؟.. ليس هناك شخص واحد يرتدي قناعًا فيها"، وأكدت منشورات أخرى أن فلويد ورجال الشرطة من بين آخرين لم يرتدوا كمامات أو أقنعة طبية.

ما حقيقة نظرية المؤامرة الجديدة؟

بالنظر إلى مقطع الفيديو، الذي التقطه أحد المارة، والذي يظهر ضابط الشرطة السابق، ديريك تشوفين -الذي اتهم بالقتل الخطأ من الدرجة الثانية- وهو يضغط على عنق فلويد بساقه، فإن اثنين من فرق الطوارئ الطبية الذين وصلوا إلى مكان الواقعة، والذين ساعدوا في حمل فلويد إلى سيارة الإسعاف، كانوا يرتدون أقنعة جراحية.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد أظهرت لقطات أخرى تم التقاطها بواسطة كاميرات المراقبة في مطعم قريب من مكان الحادثة أن الضابط السابق، توماس لين، أحد الضباط الثلاثة المتهمين بالمساعدة والتحريض على القتل غير العمد في مقتل فلويد، كان يرتدي قناعًا أيضًا.

فيما أظهرت لقطات أخرى لكاميرات المراقبة في المحال المحيطة بمكان الواقعة ضابطًا آخر كان حاضرًا في المشهد ويرتدي كمامة طبية، فضلا عن رجل إطفاء، وصل بعد أن غادرت سيارة الإسعاف، كان أيضا يرتدي كمامة.

لذلك فإن نظرية المؤامرة التي تستند على عدم ارتداء أي شخص في مكان الواقعة بالفيديوهات الملتقطة كمامة أو قناع طبي غير صحيحة ولا واقعية، فقد أظهرت اللقطات أن تلك الفرضية لا أساس لها من الصحة وأن موت فلويد لم يتم تصويره قبل انتشار فيروس كورونا.