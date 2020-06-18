 الكويت تسمح لسفينة إيرانية بالبحث عن مفقودين في مياهها الإقليمية - بوابة الشروق
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الكويت تسمح لسفينة إيرانية بالبحث عن مفقودين في مياهها الإقليمية

الكويت - د ب أ
نشر في: الخميس 18 يونيو 2020 - 6:05 م | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2020 - 6:05 م

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، إن الكويت وافقت على طلب السلطات الإيرانية بدخول سفينة بحث إيرانية لمياه الكويت الإقليمية، للبحث عن مفقودين إيرانيين مضيفا أن ذلك جاء انطلاقا من التزام الكويت بالقوانين والأعراف الدولية وكعمل إنساني تحتمه مبادئ ديننا الحنيف والتزاما منها بمبدأ التعاون المشترك بعمليات الإنقاذ البحري والبحث عن المفقودين في البحر.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس عن المصدر القول أن دخول السفينة جاء برفقة وإشراف كامل من القوة البحرية وقوات خفر السواحل الكويتية للقيام بعميلة مشتركة للبحث عن مفقودين إيرانيين كانوا على متن السفينة الإيرانية (بهبهان) التي غرقت قرب المياه الإقليمية الكويتية قبل أسبوع.

وأشار إلى أن عمليات البحث تمت في كامل المنطقة وانتهت اليوم بعد التأكد من خلوها من جثث ضحايا السفينة.

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