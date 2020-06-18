صندوق الثروة السيادي التركي يستحوذ على شركة «تركسل» للهواتف المحمولة

استحوذ صندوق الثروة السيادي التركي على أكبر شركة لتشغيل الهواتف المحمولة في تركيا "تركسل"، بعدما باعت شركة اتصالات "تيليا كومباني" العملاقة أسهمها.

وأعلنت تيليا أمس أنها باعت حصتها في تركسل، ومقرها اسطنبول، مقابل 530 مليون دولار للصندوق التركي، وأرجعت هذا إلى الخلافات المستمرة منذ سنوات بين المساهمين، وكذلك سعي الشركة لإعادة التركيز على أسواقها الرئيسية في بلدان الشمال الأوروبي والبلطيق.

وارتفعت أسهم تركسل في سوق اسطنبول للأوراق المالية بنحو 10% صباح الخميس.

وقالت تيليا: "اليوم نعلن الجزء الأخير من لغز الخروج التركي". وتجدر الإشارة إلى أن مساهمي تركسل عالقين في نزاع قانوني منذ 15 عاما بشأن تمثيل مجلس الإدارة ومسائل إدارية أخرى.

وكانت تيليا باعت لأول مرة ملكيتها المباشرة، البالغة 14% ، في تركسل عام 2017، وظلت منذ ذلك الحين تسعى للخروج بالكامل منها.

وأعلن صندوق الثروة السيادي أنه أصبح أكبر مساهم في تركسل و"يتمتع بسيطرة فعلية على مجلس الإدارة". وكشف الصندوق عن أن الشركة تقدم الخدمات المتنقلة والثابتة لأكثر من 47 مليون عميل.

ويمتلك صندوق الثروة التركي، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات ويترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، حصصا في كبريات الشركات، بما في ذلك الخطوط الجوية التركية، والبنوك الحكومية، وسوق اسطنبول للأوراق المالية، والسكك الحديدية، وغيرها.