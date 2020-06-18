بشير الديك: مسلسل «الإمبراطور» يتناول حالة أحمد زكي وواقعه وليس حياته الشخصية

قال الكاتب بشير الديك، إن مسلسل «الإمبراطور» الذي يتناول حياة أحمد زكي، سيتناول حالة الفنان الراحل وعلاقتها بالواقع الذي عاشه، وليس مجرد سرد لحياة فنان عربي حقق شهرة ونجاحا كبيرا.

وعن تأثره بحالة وحياة الفنان الراحل، أضاف «الديك»، في مداخلة عبر برنامج «التاسعة» المذاع على قناة «مصر الأولى» مساء الأربعاء: «أحمد زكي حالة فنية وهو جزء من واقع مصري عربي عبر ثلاثين عاما، منذ أن تعرف عليه وحتى وفاته، أنا مش بعمل نميمة أحمد زكي عمل إيه وراح فين، مش بعمل كدا، هي شخصية درامية شديدة الإيحاء، معنى الموهبة ومعنى التحدي ومعنى مواجهة الظروف، هو كان يا حبيبي كل حاجة ضده».

وأكد أن أحمد زكي عانى الكثير من العقبات في حياته، وكان موهبته طاغية، والمهم بالنسبة إليهم الحالة التي عاشها الفنان الراحل، ما كان يحكم مسيرة الفنان الراحل هي أحلامه السينمائية، وكان يواجه عقبات من منتجين وغيرهم.

وكان الفنان محمد رمضان أعلن التعاون مع السيناريست بشير الديك، لكتابة مسلسل الإمبراطور، عن سيرة الفنان أحمد زكي.



