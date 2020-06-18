محافظ الدقهلية: توريد 187300 طن من القمح المحلي حتى الآن

أعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية، توريد ١٨٧٣٠٠ طن من محصول القمح المحلي للشون والصوامع بنطاق المحافظة، حتى الآن، وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الجارى.

وقال محافظ الدقهلية إننا نستهدف استلام ٢٢٥ ألف طن، حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام، بلغت ٢٦٣ ألفا و٣٢٣ فدان ويبلغ متوسط توريد الفدان، طن، مشيرا إلى أن المحافظة لديها ٢٩ موقع شون وصوامع لاستقبال الأقماح، تستوعب ما يزيد عن ٣٠٠ ألف طن.

وأوضح مختار أن لجان المتابعة الميدانية من الوحدات المحلية مستمرة فى متابعة تتابع عمليات التوريد على مدار اليوم، وبهدف التجاوب الفورى مع آية مشكلات طارئة للتيسير على المورين، مؤكدا تضافر الجهود من أجل موسم توريد قمح ناجح.