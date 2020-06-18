برشلونة يكشف طبيعة إصابة الثنائي روبرتو ودي يونج

كشف فريق برشلونة الإسباني عن طبيعة إصابة الثنائي سيرجي روبرتو وفرانكي دي يونج، لاعبا الفريق الكتالوني، قبل مواجهة إشبيلية، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الليجا.

وذكر الموقع الرسمي لبرشلونة، أن الفريق قد تدرب اليوم الخميس للمرة الأخيرة قبل مباراة إشبيلية تحت مطر مستمر، وهى جلسة المران التي اشتملت على اللاعبين المتاحين من الفريق الأول على ملعب تيتو فيلانوفا.

وأشار الموقع أن الثنائي سيرجي روبرتو وفرانكي دي يونج، قد قاما بعمل محدد خلال تلك الجلسة التدريبية، حيث يعاني روبرتو من كسر في أحد أضلاعه، بينما يعاني دي يونج من حمل زائد على ساقه اليمنى تسبب في إجهاده، وكلا اللاعبان في معدلات منخفضة ويخضعان للمتابعة من أجل الوقوف على تطور حالتيهما.