القابضة لمصر للطيران: تخصيص آخر صفين بالطائرة لعزل حالات الاشتباه بكورونا

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة جاهزة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصى بها اتحاد النقل الجوي الدولي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد عودة حركة الطيران، متابعًا أنه سيتم تقليل التعامل المباشر مع الركاب.

وأضاف «زكريا» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأربعاء، أنه سيتم تخصيص آخر صفين بالطائرة لعزل الحالات التي يتم اكتشاف اشتباه إصابتها بأعراض كورونا.

وأوضح أن المطارات مجهزة بماكينات لإصدار بطاقات الصعود، لافتًا إلى أنه يمكن للراكب الحصول على بطاقة الصعود من خلال موقع مصر للطيران الإلكتروني.

وذكر أنه تم وضع ملصقات بعلامات على أرضيات المطارات لتوجيهات خاصة بالالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، مشيرًا إلى توزيع مستلزمات وقائية لكل راكب تشمل: كمامة وقفاز ومطهرات.

وأكد أن جميع الوجبات التي تقدم على متن الطائرة ستكون مغلفة ومعدة بطريقة آمنة، فضلًا عن منع تقديم أية مطبوعات أو مشروبات ساخنة.

وأشار إلى أن ركاب الطائرات القادمين من الدول التي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي المرض بها لن يصعدوا إلى الطائرة إلا ومعهم شهادة بإجراء تحليل «PCR»، لم يمر عليها أكثر من 48 ساعة.

كان محمد منار، وزير الطيران المدني، أعلن استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية اعتبارًا من بداية يوليو المقبل.