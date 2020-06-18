الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على التجارة مع شبه جزيرة القرم وميناء سيفاستوبول حتى يونيو 2021

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على تمديد العقوبات التي تستهدف التجارة مع شبه جزيرة القرم وميناء سيفاستابول، اللذان ضمتهما روسيا في عام 2014، وذلك لمدة عام إضافي.

ولم يعترف الاتحاد الأوروبي قط بعملية الضم، وفرض مجموعات مختلفة من العقوبات للاحتجاج على تصرفات روسيا، التي يصفها بأنها انتهاك للقانون الدولي.

وبموجب القيود - التي تم تمديدها الآن حتى 23 يونيو 2021 – لا يسمح بدخول السفن السياحية التابعة للاتحاد الأوروبي موانئ القرم، في حين أن الواردات من شبه الجزيرة ممنوعة في الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى ذلك، تواجه شركات الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى ممارسة الأعمال التجارية في شبه الجزيرة حظر تصدير واستثمار. كما يحظر عليها تصدير التكنولوجيات في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة إلى شبه جزيرة القرم.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تدريجياً منذ عام 2014، رداً على دعم موسكو للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا وضمها شبه جزيرة القرم.

ومن المقرر ان يتم تجديد أو إنهاء مجموعة من العقوبات الاقتصادية المنفصلة التى تستهدف روسيا نفسها في 31 يوليو المقبل.