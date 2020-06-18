 ميركل تصدر بيانا اليوم عن رئاسة بلادها لمجلس الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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ميركل تصدر بيانا اليوم عن رئاسة بلادها لمجلس الاتحاد الأوروبي

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
برلين - د ب أ:
نشر في: الخميس 18 يونيو 2020 - 9:56 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2020 - 9:56 ص

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إصدار بيان في البرلمان الألماني "بوندستاج" عن رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، وسوف توضح في هذا البيان الخطوط الأساسية لرئاسة ألمانيا للمجلس وأهدافها.

وتسعى ميركل بهذا البيان أيضا إلى تحويل الأنظار إلى قمة الاتحاد الأوروبي المنتظرة غدا الجمعة، والتي من المقرر خلالها التشاور بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي وبرنامج إعادة الإعمار، الذي من شأنه أن يعيد للاقتصاد الأوروبي قوته مجددا بعد انتهاء أزمة كورونا.

يشار إلى أن كلا الموضوعين سوف يحدد أيضا شكل رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي التي ستبدأ اعتبارا من الأول من يوليو القادم وحتى نهاية العام الجاري.

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