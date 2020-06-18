الرئيس الجزائري يطمئن على صحة العاهل المغربي

بعث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، برقية "اطمئنان" للعاهل المغربي الملك محمد السادس الذي أجرى عملية جراحية.

وجاء في البرقية، حسبما أفادت جريدة "النهار" الجزائرية على موقعها الالكتروني اليوم الخميس، "تلقيت ببالغ الإرتياح والإطمئنان خبر نجاح العملية الجراحية التي أجريتموها ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أحمد الله العلي القدير على نعمته، داعيا الله العلي القدير أن يسبغ عليكم نعمة الصحة والعافية ويحفظكم من كل مكروه".

وأضاف تبون: "تفضلوا جلالة الملك بقبول تمنياتي الخالصة بدوام النعم مشفوعة بمشاعر مودتي وتقديري".

وأجرى العاهل المغربي عملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح، حسبما أفادت وكالة "المغرب العربي للأنباء"يوم الإثنين الماضي.