مسعف متعافٍ من كورونا: المسعفون يؤدون مهمة إنسانية و«ماشين ببركة ربنا»

"المسعف على عربات العزل" حلقة الوصل بين مصابي كورونا ومستشفيات العزل أو نقلهم من المستشفى إلى المقابر، هكذا عرف نفسه عبده عيد المسعف المتعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفًا أن المسعفين في زمن الكورونا يؤدون مهمة إنسانية وماشيين ببركة ربنا سبحانه وتعالى، ودعاء الناس لينا".

وقال في تصريحات صحفية لـ"الشروق"، اليوم الخميس: "هذه طبيعة شغلنا وواجبنا عدم التقصير أو الهروب من المهمة مهما كانت المخاطر"، متابعًا أن المسعف مع تداعيات الوباء الذي يجتاح العالم نقل الحالات الإيجابية من مكانها إلى مستشفيات العزل، في عربات خاصة وتختلف عن عربات نقل أخرى تنقل حالات الوفاة من العزل إلى المقابر.

وأردف: "جاءت إصابتي بسبب نقل إحدى حالات إيجابية بفيروس كورونا، وشاء الله أن نمرض بنفس الفيروس وألمت بي أعراضه، وعلى الفور توجهت بمساعدة زملائي بهيئة الإسعاف بالانتقال إلى مستشفى جمال عبد الناصر بشارع أبى قير، وجاءت المسحة إيجابية، وانتقلت بعدها إلى مستشفى عزل العجمي وقضيت 10 أيام وبعدها انتقلت للعزل المنزلي".

وأشار إلى أنه كان على جهاز تنفس في عزل العجمى، وكان يومه يبدأ من الـ9 صباحًا بالكشف عليه، وتناول العلاج، وهكذا بعد الظهر وليلًا، وبين تلك التوقيتات لم تتركهم الأطقم الطبية التي تطمئنهم وكأنهم أهلهم، وليس مرضى على مدار 24 ساعة.

ولفت إلى أن علاج كورونا ليس بتناول الأدوية والطعام الصحي فقط بل هناك جانب كبير اسمه "الدعم النفسي" الذى أجادت الأطقم الطبية فيه والذي يعطي المريض القدرة بعد قضاء الله سبحانه وتعالى على الشفاء.

وقال المتعافى عبده عيد، إن "المسعف المثالي" هو الذي يهتم بمظهره وتعقيم سيارته المسؤول عنها أولًا بأول و يأخذ الاحتياطات التي تحميه من العدوى.

وناشد المواطنيين باتباعها قائلًا: "الصحة غالية وأن تبقى على قيد الحياة أمر لا يقدر بثمن، وأرجوكم التزموا بيوتكم وارتدوا الكمامات ولا تستهينوا بالوضع مهما طال الوقت".

ولفت المسعف إلى أنه فخور أن تكون مستشفى العزل النموذجي بالعجمي بتلك الجودة في العلاج وأعمال التعقيم التي تتم يوميًا لكل الغرف.

وأكد المسعف أنه بعد الانتهاء من العزل المنزلي، سيتوجه إلى عمله ليستكمل مهامه الإنسانية بشكل أقوى.