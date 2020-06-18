بروكسل - د ب أ

تعتزم أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي، محكمة العدل الأوروبية، غدا الخميس، إصدار حكم في النزاع المتعلق بقانون مجري يطلب من المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج إدراج بياناتها وفق هذا النسق والكشف عن أسماء المتبرعين.

وتم تمرير القانون من قبل الحكومة المحافظة لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عام 2017. وينص على أن المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تبرعات من الخارج تتجاوز حدا معينا يجب أن يتم تسجيلها لدى السلطات المجرية.

ويدفع منتقدو القانون بأنه تم إعداده خصيصا لاستهداف الملياردير المجري-الأمريكي جورج سوروس، وهو رجل أعمال مجري المولد يدعم عمله الخيري نشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم.

وفي أواخر عام 2017، أحالت المفوضية الأوروبية المجر إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب قانون المنظمات غير الحكومية المعتمد حديثا، بحجة أنه ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحمي حرية حركة رأس المال وحرية تكوين الجمعيات والحياة الخاصة والبيانات الشخصية.

وتوصل مستشار بمحكمة العدل الأوروبية إلى نفس الاستنتاج في يناير، وخلص إلى أن القانون يقيد مبدأ حرية حركة رأس المال ويمكن أن يخلق صعوبات في التمويل للمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى آثاره المحتملة على المانحين.



