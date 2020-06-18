البنك المركزي البرازيلي يعلن مستوى منخفض جديد لسعر الفائدة

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خفض البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 75ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 25ر2 %، وهو أدنى مستوى في تاريخه.

وأعلن البنك مساء أمس الأربعاء في برازيليا أنه يقوم بخفض حاد آخر من أجل وقف العواقب الاقتصادية لوباء كورونا.

ويعد هذا ثالث خفض لسعر الفائدة للبلاد على التوالي منذ ألقى الفيروس بظلاله على الاقتصاديات العالمية.

وفي بداية مارس، كان سعر الفائدة الرئيسي في البرازيل لا يزال عند 25ر4%.

وأعلن رئيس البنك روبرتو كامبوس نيتو أيضا عن احتمال اتخاذ المزيد من إجراءات التسهيل، معللا ذلك بأنه من غير الممكن التنبؤ بمدى تأثير الوباء على الاقتصاد.

وكان الاقتصاد البرازيلي ضعيفا بالفعل قبل الأزمة. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة ثماني مرات على التوالي منذ يوليو 2019.

وكان أمس الأربعاء هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه البرازيل أكثر من 1200 حالة وفاة خلال يوم واحد بسبب كورونا.

وبحسب السلطات الصحية، تم تسجيل 1269 حالة وفاة منذ اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 46510 حالات.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بكورونا في البرازيل 955 ألفا و400 شخص.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة التي سجلت أعلى عدد من الوفيات والإصابات على مستوى العالم.