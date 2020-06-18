الحكومة الأرجنتينية: الرئيس سيباشر عمله من مقر إقامته

بوينس آيريس - د ب أ

قالت الحكومة الأرجنتينية نقلا عن الطبيب الرئاسي فيديريكو سافيدرا، إن رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز سيباشر عمله من مقر إقامته خارج العاصمة، وسط زيادة حالات الإصابة بكوفيد- 19 في منطقة العاصمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف طبيب الرئاسة في بيان للطاقم الصحفي الرئاسي: أنه "بمتابعة التقدم في عدد الحالات الإيجابية المسجلة (بفيروس كورونا) في منطقة العاصمة بوينس آيريس كدليل على زيادة كبيرة في انتشار الفيروس، من مسؤوليتي أن أوصي الرئيس ألبرتو فرنانديز بمواصلة عمله من مقر إقامته وتقييد التواصل الشخصي إلى أقصى حد ممكن".