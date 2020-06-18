سقوط صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

سقط عدة صواريخ في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء في بغداد، بالقرب من السفارة الأمريكية بالعراق، صباح اليوم الخميس، بحسب فضائية «العربية».

وأطلقت السفارة الأمريكية صافرات الإنذار، بعد الهجوم الصاروخي القريب منها، فيما حلقت طائرات مروحية فوق المنطقة الخضراء ببغداد بعد هجوم صاروخي

كانت هجمات كثيرة استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد في الفترة الأخيرة، ففي شهر يناير الماضي سقطت 5 صواريخ بمحيط السفارة وسط العاصمة العراقية دون تسجيل خسائر، فيما سقط صاروخان في مارس الماضي أيضا.

فيما واصلت تركيا حملتها العسكرية شمال العراق، خلال الأيام الماضية، بعد إطلاقها خلال الأيام الماضية عملية «المخلب - النسر» لملاحقة أتباع حزب العمال الكردستاني الذين تعتبرهم إرهابيين شمال العراق، فيما قصفت المدفعية الإيرانية منطقة حاج عمران داخل الأراضي العراقية، بدعوى ملاحقتهما لفصائل مسلحة كردية.



