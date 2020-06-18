إزالة 518 حالة تعد خلال حملة في الدقهلية

قال أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم اليوم، إزالة ١٢ حالة تعد جديدة بمركزى ميت سلسيل والمنصورة، مشددا على أنه لا تهاون مطلقا ولا تفريط ولو فى شبر واحد من أراضى الدولة.

وأضاف مختار أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات متنوعة سواء تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء بالمخالفة داخل الحيز العمرانى منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم، ارتفع ليصل إلى ٥١٨ حالة.

وقال إنه تم استعادة (١٩ فدانا و١٣ قيراطا) أرض زراعية، و٢١١٥٦ مترا مربعا، أرض أملاك دولة أو أرضى تم إزالة تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى.