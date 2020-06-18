ميركل تدعو لتكثيف التعاون داخل الاتحاد الأوروبي في ظل أزمة كورونا

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتكثيف التعاون داخل الاتحاد الأوروبي في ظل أزمة انتشار وباء كورونا.

وقالت ميركل اليوم الخميس في بيان حكومي عن رئاسة ألمانيا الوشيكة لمجلس الاتحاد الأوروبي بالبرلمان الألماني "بوندستاج": "لا يمكن لأي دولة أن تتجاوز الأزمة بشكل منعزل وبمفردها"، مؤكدة أن التضامن والتكاتف لم يكونا مهمين مطلقا بهذا القدر في أوروبا من قبل.

وأضافت المستشارة الألمانية أن الوباء كشف مدى هشاشة المشروع الأوروبي حتى الآن، لافتة إلى أن أولى ردود الفعل، في ألمانيا أيضًا، كانت وطنية نوعا ما وليست أوروبية بالكامل. وأكدت أن ذلك لم يكن منطقيا.

ودافعت ميركل مجددا عن القيود واسعة النطاق على الحريات من أجل مكافحة انتشار الفيروس، حتى وإن كان ثمن ذلك باهظا للغاية وأنه سبب نقاشات حساسة، ولكنها أكدت أنه لم يكن ممكنا الاستغناء عن اتخاذ هذه الإجراءات، موضحة أن بعضها سيظل ساريا.