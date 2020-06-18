منظمة أوروبية تحذر من خطر حرب تجارية حال انهيار مفاوضات الضرائب

حذر رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أو إي سي دي" من خطر اندلاع حرب تجارية بعدما انسحبت الولايات المتحدة فيما يبدو من مفاوضات بشأن نهج دولي لفرض ضرائب على شركات عملاقة تقدم خدمات الكترونية.

وقال الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا في بيان الكتروني إن "معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد متأخرة منذ مدة طويلة".

وقال جوريا إنه بدون حل متعدد الأطراف، ستلجأ الدول إلى إجراءات أحادية، ما يتسبب في "نزاعات ضريبية، ومن ثم، حدوث توترات تجارية شديدة، بشكل يتعذر اجتنابها".

وحذر من أن "أي حرب تجارية، خصوصا في هذا التوقيت، حيث يمر الاقتصاد العالمي، بتباطؤ تاريخي، سوف تضر بالاقتصاد والوظائف والثقة حتى بالمستقبل".