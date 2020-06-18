«تعليم بني سويف»: توفير بوابات تعقيم وأجهزة كشف حرارة خلال امتحانات الثانوية

قالت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، سهام يوسف، إن الإدارة التعليمة بالمحافظة انتهت من تركيب بوابات تعقيم في امتحانات الثانوية العامة، التي تبدأ الأحد المقبل، بالإضافة إلى توفير 3 أجهزة كشف حرارة لكل لجنة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أضافت «يوسف»، في لقاء على قناة «مصر الأولى»، مساء الأربعاء، أن خلال أيام الامتحانات ستبدأ الإدارة فتح الأبواب من الساعة الثامنة صباحا استقبال الطلاب، لتوزيع القفازات والكمامات لتوزيعها على الطلاب والمراقبين والإداريين والعمال.

أشارت إلى اتفاقهم مع إحدى الشركات من أجل تعقيم المباني كل الأماكن التي سيمر بها الطلاب ويتواجدون بداخلها في الامتحانات، من لجان ودورات مياه وغير ذلك، لضمان سلامة جميع المتواجدين خلال أداء الامتحانات.