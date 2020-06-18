وزير مالية بولندا يتوقع معدل نمو اقتصادي بين 4 و5% خلال العام المقبل

قال وزير مالية بولندا تاديش كوسنيسكي، إنه يتوقع نمو اقتصاد بولندا بمعدل لا يزيد عن 5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، مع ارتفاع عجز الميزانية إلى 8.5% من إجمالي الناتج المحلي.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية (بي.أيه.بي) عن الوزير قوله، إنه سيتم تقديم النسخة المعدلة من مشروع ميزانية الدولة خلال النصف الثاني من يوليو المقبل.

وردا على سؤال عما إذا كان يمكن تعديل الميزانية مرة أخرى، قال وزير المالية البولندي: "نحن لا نعرف كيف ستتطور الجائحة (فيروس كورونا المستجد)، لذلك لا استطيع استبعاد تعديل جديد للميزانية خلال العام الحالي إذا دعت الضرورة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إنه "في هذه المرحلة الجائحة تحت السيطرة، ولن يكون هناك إغلاق كبير للنشاط الاقتصادي مجددا، واعتقد أن تعديلا واحدا للميزانية هذا العام الحالي كاف. أنا أنظر إلى الأمر بإيجابية. قد تمر الأزمة بسلام ونستطيع في هذه الحالة إنفاق المزيد من الأموال على الاستثمارات".