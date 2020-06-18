رئيسة الصحة في إستونيا تستقيل بسبب شيوع عدم الثقة بين المجلس الحكومة

في أعقاب تواصل المشاحنات السياسية مع الحكومة الإستونية خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت رئيسة مجلس الصحة الإستوني ميريكي يوريلو استقالتها في مدينة تالين اليوم الخميس.

وفي معرض تفسيرها لسبب اتخاذها هذا القرار، أشارت يوريلو إلى عدم وجود دعم من وزير الشؤون الاجتماعية تانيل كييك، الذي تحدث سابقاً عن مناخ من عدم الثقة بين الحكومة والمجلس.

ووفقا لكييك، تعزز هذا الشعور بسبب العديد من الأشياء الصغيرة، التي تراكمت وأسفرت عن فقدان الثقة.

وتعرضت يوريلو للاستهداف من قبل بعض أعضاء الحكومة منذ بداية أزمة الفيروس الفتاك ، وتعرض مجلس الصحة للانتقادات بشكل خاص للسماح بإقامة مباراة في الكرة الطائرة في جزيرة ساريما في بحر البلطيق في مارس الماضي بين فريق محلي وآخر من ميلانو.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، تم الإبلاغ عن أول حالات الإصابة بالفيروس المميت في الجزيرة، التي أصبحت فيما بعد واحدة من بؤر تفشي الفيروس في إستونيا.