عميد «طب عين شمس»: توفير 37 سرير عناية مركزة لمصابي كورونا بالمستشفى الميداني

قال الدكتور أشرف عمر، عميد كلية طب جامعة عين شمس، إن المستشفى الميداني الجديد سيكون جاهزا لاستقبال مصابي كورونا بدءا من غدا الخميس، مؤكدا توفير 37 سريرا للرعاية المركزة لمصابي فيروس كورونا المستجد.

أضاف «عمر»، في لقاء مع برنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن جامعة عين شمس زادت الأماكن الاستيعابية للمصابين بفيروس كورونا المستجد للوصول إلى إجمالي 200 سرير، وتم توفير 120 سريرا لكبار السن، و37 سريرا للعناية المركزة.

وأكد أن المستشفى الميداني تم تجهيزه من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع المكتب الهندسي بجامعة عين شمس، خلال وقت قياسي هو 15 يوما فقط بكل التجهيزات المطلوبة من مباني وأجهزة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد الاثنين الماضي، المستشفى الميداني بجامعة عين شمس المخصص لمصابي فيروس كورونا المستجد، تمهيدا لبدء تشغيله، في جولة رافقه فيها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.