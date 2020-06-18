ميركل ترى حدوث تعزيز لتكاتف الاتحاد الأوروبي نتيجة البريكست

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها ترى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يعزز تكاتف الدول الـ 27 دولة المتبقية في الاتحاد.

وقالت ميركل اليوم الخميس في البرلمان الألماني "بوندستاج" : "حتى ذلك القرار الذي لم نكن نتمناه بالتأكيد، لم يسفر مؤخرا سوى عن أن هناك يقينا يقودنا نحن الـ 27 دولة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشكل أقوى من أي وقت مضى، إلى أننا سنكون قادرين -فقط كاتحاد- على الحفاظ على مصالحنا وقيمنا الأوروبية وتأكيدها على مستوى العالم".

وأضافت المستشارة الألمانية أن الاتحاد الأوروبي تجاوز العديد من الأزمات، وأشارت إلى أنه كان هناك دائما حالات سوء فهم أو تقديرات خاطئة، ولكنها أشارت إلى أن ذلك لم يؤد أبدا إلى الانكسار، وأكدت أن خروج بريطانيا من الاتحاد لم يغير شيئا في ذلك أيضا.