مخاوف من انتهاك الخصوصية بعد سيطرة أردوغان على أكبر شركة اتصالات بتركيا

ذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، اليوم الخميس، أن صندوق الثروة السيادي التركي الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استحوذ على أكبر شركة لتشغيل الهواتف المحمولة في تركيا "تركسل"، بعدما باعت شركة اتصالات "تيليا كومباني" العملاقة أسهمها.

وأعلنت تيليا أمس أنها باعت حصتها في تركسل، ومقرها إسطنبول، مقابل 530 مليون دولار للصندوق التركي، وأرجعت هذا إلى الخلافات المستمرة منذ سنوات بين المساهمين، وكذلك سعي الشركة لإعادة التركيز على أسواقها الرئيسية في بلدان الشمال الأوروبي والبلطيق.

وأعلن صندوق الثروة السيادي أنه أصبح أكبر مساهم في تركسل و"يتمتع بسيطرة فعلية على مجلس الإدارة".

وذكرت الصحيفة أن استحواذ صندوق الثروة السيادي على تركسل التي تقدم خدماتها لأكثر من 47 مليون عميل، يزيد من المخاوف بشأن الاتصال والخصوصية الشخصية في تركيا، حيث ضغطت السلطات التركية على تركسل للسماح لها بالوصول إلى أنظمة هواتفها المحمولة لتتبع البيانات الشخصية والمكالمات الهاتفية أثناء التحقيقات القانونية ومراقبة المخابرات.

ويمتلك صندوق الثروة التركي، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، حصصا في كبريات الشركات، بما في ذلك الخطوط الجوية التركية، والبنوك الحكومية، وسوق إسطنبول للأوراق المالية، والسكك الحديدية، وغيرها.

وعزز صندوق الثروة السيادية التركي دوره في الاقتصاد ورقابة الدولة على الاتصالات من خلال أن يصبح أكبر مساهم منفرد في تركسل، أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد.