 رئيس القابضة لمصر للطيران: لا نية لرفع أسعار التذاكر - بوابة الشروق
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رئيس القابضة لمصر للطيران: لا نية لرفع أسعار التذاكر

هدى أمين
نشر في: الخميس 18 يونيو 2020 - 4:05 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2020 - 4:05 ص

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن في بداية ظهور جائحة كورونا عالميًا بحث اتحاد النقل الجوي الدولي «اياتا» الإجراءات التي ستتم مع عودة حركة الطيران مرة أخرى، متابعًا أن المنظمة وجهت في السابق بالتزام التباعد الاجتماعي داخل الطائرة، بوجود كرسي شاغر في المنتصف بين كل راكب وآخر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن منظمة «اياتا» ألغت مؤخرًا توجيهها بوجود كرسي شاغر بين كل راكب وآخر، وستكون الطائرة كاملة العدد، نافيًا بأن يكون هناك نية لرفع أسعار تذاكر الطيران.

كان محمد منار، وزير الطيران المدني، أعلن استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية اعتبارًا من بداية يوليو المقبل.


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