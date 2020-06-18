اعتقال 6 أشخاص بمدينة ديجون في فرنسا بسبب عنف العصابات

قال المدعي العام في مدينة ديجون في فرنسا، إريك ماتيس، إنه تم احتجاز ستة أشخاص للاستجواب اليوم الخميس فيما يتعلق بعدة أيام من العنف واستعراض القوة من جانب مجموعتين متنافستين من الأشخاص في المدينة.

وقال ماتيس إن عمليات البحث جرت أيضا في عدة مدن.

وأرسلت الشرطة تعزيزات إلى ديجون في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد الاشتباكات التي قالت إنها نشأت عن نزاع بين أفراد من مجموعتين إحداهما شيشانية والأخرى من سكان محللين من أصول شمال أفريقية.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، انغمس الأشخاص الذين قالوا إنهم أفراد من المجموعة الشيشانية في العديد من عروض القوة في حي جريسيليس بالمدينة.

وقال ماتيس يوم الثلاثاء أنه في مساء ثلاثة أيام متتالية، حضر ما يصل إلى 140 شخصا إلى جريسيليس، مع إجراء عدة اعتقالات.