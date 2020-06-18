507 حالات إجمالى مصابين كورونا فى الإسماعيلية

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سجلت إحصائية المصابين والمتوفين بفيروس كورونا فى الإسماعيلية، إجمالى ٥٠٧ مصابين و١٠٣ وفيات حتى اليوم.

ويعالج مصابى كورونا فى عدة مستشفيات، منها مستشفى أبو خليفة التى تتصدر مستشفيات العزل الطبى على مستوى الجمهورية وتعمل بطاقة ١٢٧ سريرا، ومستشفتى الصدر والحميات وقسم العزل بالمستشفى العام، بجانب بيت الشباب الدولى.

وبدء اليوم الخميس قسم العزل بمستشفى جامعة قناة السويس استقبال المصابين، فضلا عن حالات العزل المنزلى.

وخصصت محافظة الإسماعيلية، الخط الساخن ١١٤ لتلقى استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا، والذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة، بجانب تخصيص الرقم ٣٢٢٧٤٢٣ الخاص بمديرية صحة الاسماعيلية للرد على استفسارات وشكاوى ‎المواطنين وحالات الاشتباه لتخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسى 105 التابع لوزارة الصحة.