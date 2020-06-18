رئيس سيمنس: ألمانيا يمكن أن تخرج قوية من جائحة كورونا

أعرب جو كيزر، رئيس شركة سيمنس الألمانية، عن اعتقاده بأن ألمانيا مستعدة جيدا لفترة ما بعد جائحة كورونا.

وخلال الجمعية السنوية لمعهد (إيفو) الألماني في ميونخ، قال كيزر اليوم الخميس:" هناك كل الأسباب التي تجعل ألمانيا قادرة على الخروج من كوفيد19 وقد أزدادت قوة".

ورأى كيزر أن ألمانيا تعد حتى الآن واحدة من الأمم التي تعاملت على أفضل نحو مع الجائحة.

وأضاف كيزر أن ألمانيا لديها كل المتطلبات لإعادة تعريف نفسها عن طريق الابتكار، مشيرا إلى أنها تملك أفضل عمال حرفيين ومهندسين ممتازين بالإضافة إلى نظام اجتماعي اقتصادي سليم.

وقال كيزر إنه إذا تم العمل بشكل صحيح وتذكر القيم التي أتاحت تحقيق المعجزة الاقتصادية الألمانية، فعندئذ ستكون ألمانيا مجهزة بشكل ممتاز لمرحلة ما بعد كورونا.

في الوقت نفسه، رأى كيزر أن رخاء ألمانيا ليس مرهونا بها وحدها، لكن رخاءها كدولة مصدرة، مرهون أيضا بدول أخرى.

وأكد كيزر أهمية الاختبارات وتحسين البيانات عن انتشار الفيروس من أجل التغلب على الجائحة، كما روج لاستخدام تطبيق التحذير من كورونا.