وكيله: لم نتلق أي عرض رسمي لأزارو

نفى حميد البوزيدي، وكيل أعمال وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، تلقي الدولي المغربي، أي عروض للرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال البوزيدي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "لا يوجد حتى الآن أي عروض رسمية لوليد أزارو، وبناءا على ذلك فمن المقرر عودة اللاعب للأهلي بشكل طبيعي".

وأضاف: "كل العروض الذي يتحدث عنها الإعلام (وهمية)، لم اتلقى أي اتصال من قبل أي نادي للتفاوض على ضم أزارو".

واختتم: "لا أعلم شئ عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي".