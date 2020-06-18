العثور على جثة شخص ملقاة فى منزل مهجور بالإسماعيلية

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بدأت النيابة العامة بالإسماعيلية، اليوم، التحقيق فى واقعة العثور على جثة لشخص بمنزل مهجور.

تلقت شرطة النجدة بلاغا من أهالى شارع السكة الحديد بمنطقة عرايشية مصر، يفيد بالعثور على جثة شحص بمنزل مهجور.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، ووجدت جثة ملقاة، وفى حالة تعفن، وبمعاينتها وفحص البطاقة الشخصية، تبين أنها لشخص يدعى (تامر م ى - ٤٣ عاما) ومقيم بذات المنطقة ومتوفى منذ نحو ٥ أيام.

انتقلت سيارات الإسعاف ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرر محضر بالواقعة وتوالى النيابة التحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب الوفاة.