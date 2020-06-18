أحد العمال العائدين من ليبيا: مكنش في أمل إن الواحد يعيش تاني

قال ربيع طه أحمد، أحد العمال المصريين العائدين من ليبيا، إنه لم يتخيل أن يعود إلى مصر مرة أخرى؛ بسبب ما تعرضوا له في ليبيا، معقبًا: «مكنش في أمل إن الواحد يعيش تاني»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أنه لم يصدق قدومهم إلى مصر بهذه السرعة، لافتًا إلى أنه توجه إلى ليبيا منذ عامين للعمل في الصب والبناء.

وعن تفاصيل ما تعرضوا له، أشار إلى أنهم فوجئوا باقتحام أشخاص لمحل سكنهم، وأخذوا كل أموالهم وملابسهم وهواتفهم، مضيفًا أنهم قرروا العودة إلى مصر عبر الانتقال من ترهونة إلى منطقة تُدعى مسلات.

ولفت إلى أنهم ركبوا السيارات يوم الجمعة للتوجه إلى المنطقة لكن تم إيقافهم عند بوابة مدينة مصراتة، قائلًا إن الأشخاص الذين أوقفوهم اتهموهم بحمل السلاح والعمل مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خلفية حفتر.

وذكر أنهم تعرضوا للضرب والإهانة على يد هؤلاء الأشخاص، متابعًا عن شعوره بعد عودتهم إلى مصر مرة أخرى: «إحساس مختلف عندما نزلنا إلى أرض الوطن».

ووصل إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، صباح اليوم الخميس، 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى المليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا، وذلك بعد أن نجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن.

وكان الرئيس قد وجه أجهزة الدولة المعنية كافة، بتحرير المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية، وذلك فور انتشار فيديو مسيء للعمالة المصرية وما تعرضوا له على أيدي تلك الميليشيات.