روسيا تسلح رجال الأمن والشرطة بمسدسات جديدة خفيفة الوزن

فى خطوة جديدة وتطويرية فى عالم الأسلحة، أعلنت روسيا عن بدء المهندسين العسكريين الروس فى تصميم وتصنيع مسدس جديد صغير الحجم، عيار (9*19 ملم)، سيكون قفزة جديدة فى أسلحة رجال الأمن والشرطة.

ووفقا لموقع «روسيا اليوم»، أعلن مدير عام شركة «سنى توتش ماش» الروسية، المصنعة للأسلحة، ألبرت باكوف، أن أول نموذج تجريبى للمسدس الجديد سيظهر قريبا، موضحا أن شركته تحصل حاليا على ترخيص بإنتاج المسدس الجديد.

وبالنسبة لمواصفات السلاح الروسى الجديد، فقد صُنع هيكل المسدس من أجزاء معدنية وبلاستيكية خاصة تجعله متينا وخفيفا؛ حيث يبلغ وزنه بلا طلقات 780 غراما، أما وزنه مع مخزن محشو فيبلغ 980 غراما.

وأوضح المدير العام أن الشركة الروسية تعمل على إنتاج ثلاثة نماذج من المسدس الجديد وهى:

نموذج الخدمة العسكرية لكل أفراد القوات المسلحة وأجهزة الأمن، ونموذج خفيف الوزن مزود بكاتم صوت ومخصص لرجال الأمن والشرطة، وأخيرا النموذج الرياضى الخاص.

وأشار باكوف للشركة الروسية إلى أن مسدس «ماكاروف»، المستخدم حاليا، فات أوانه منذ زمن وصار لا يرضى رجال الشرطة والأمن من حيث قوته وذخائره، نظرا لأن مخزن المسدس يتضمن 8 طلقات فقط، بينما يضطر رجال الأمن والشرطة أحيانا إلى مواجهة مجرمين مسلحين بسلاح يتسع مخزنه لـ 18 طلقة.

وفى السياق نفسه، أعلن مدير عام شركة «لوبايف آرمز» الروسية، المنتجة للقناصات وبنادق الصيد، فلاديسلاف لوبايف، أن مهندسى شركته صمموا بندقية القنص (DXL ــ 5)، والتى بمقدورها إصابة الأهداف على مسافة 7 كيلومترات، وذلك بفضل طلقة جديدة نوعيا، تتميز بسرعة ابتدائية عالية، مؤكدا أن البندقية الجديدة ستكون جاهزة تماما بحلول عام 2021.