توفر خدمة "نتكلم" دروسا للغات من العربية للإسبانية والفرنسية والفارسية عبر الإنترنت، والمميز بتلك الخدمة هو أن جميع الحصص يُدرّسها لاجئون للطلاب الذين يبلغ عددهم 770 طالبا.

وتقول سارة، مؤسسة "نتكلم" وهي أمريكية من أصل لبناني لصحيفة الجارديان البريطانية، إنها بدأت تلك المبادرة لتحسين لغتها العربية ولدعم اللاجئين السوريين في لبنان بشكل مادي مع صعوبة إدخالهم لسوق العمل هناك بسبب القوانين الصارمة.

وتضيف سارة، أن الأمر توسع ليشمل عدة لغات أخرى إذ يقوم اللاجؤون الفنزويليون بتدريس الإسبانية واللاجؤون من بوروندي وساحل العاج بتدريس الفرنسية.

وذكرت أن المدرسين اللاجئين من "نتكلم" يشاركون بتنظيم برنامج لتعلم اللغة العربية في جامعة نيويورك والقيام بخدمات ترجمة للجامعة بجانب مشاركتهم في ملتقيات جامعية حول قضايا التاريخ المعاصر واللاجئين.

وتتابع أن الأمر ليس ماديا فحسب لمدرسيها الـ64 بل هو أمر إنساني كذلك إذ أن إحدي المدرسات الفنزويليات تقول إنها لا تلتقى بأحد خلال فترة الخحجر سوى تلاميذها عبر الإنترنت.

وكذلك نشأت روابط صداقة قوية بين المدرسين لدرجة أن الفنزويليين منهم عرضوا على السوريين تعليمهم الإسبانية.

وتقول لويسا واغ إحدى المدرسات إنها التقت بزميلها غيث السوري، عبر حصص الإنترنت من 7 دول مختلفة أثناء رحلة هجرة كل منهما فهي كانت تتنقل بين مالي والسنغال واليونان وبريطانيا بينما تنقل هو بين لبنان وفرنسا وإيطاليا حيث يدرس الماجيستير هناك بينما ساعدته حصص اللغات على تعلم الإيطالية سريعا بحسب واغ.

ويقول غيث، عن تجربته إنه هرب من سوريا عام 2013 ليدخل لبنان دون أوراق رسمية لتمهله حكومتها أسبوعا للرحيل ما جعل من المستحيل إيجاد فرصة عمل ولكن بوجود التدريس عبر الإنترنت في "نتكلم"، استطاع توفير دخل دون التجول في الشوارع والتعرض للأذى بحسب قوله حتى تمكن من السفر واللجوء لإيطاليا.