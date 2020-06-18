صرح السيد حمدي لاعب الأهلي السابق أنه تلقى أكثر من عرض خلال تواجده بصفوف فريق بتروجت وعلى رأسهم الأهلي والزمالك لكنه فضل في نهاية الانتقال للفريق الأحمر لكونه أهلاوي.

وقال السيد حمدي في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت» إن البرتغالي مانويل جوزية المدير الفني السابق للأهلي هو من طلب انضمامه للفريق وبتروجت حصل على 5 مليون جنيه من الأهلي لإتمام الصفقة بشكل نهائي.

وأضاف:" تنازلت عن جزء من مستحقاتي بعد مرور الأهلي بأزمة مالية تصل القيمة إلى 600 ألف جنيه وشعرت بالصدمة بعد إبلاغي بالاستغناء عنه".

وأكمل :" اجتهد كثيرا في الأهلي بشكل كبير حتى أحصل على فرصة اللعب في ظل وجود العديد من المهاجمين أبرزهم محمد ناجي جدو وعماد متعب وحصل على فرصة للعب كانت أمام فريق صن شاينز في نيجيريا وسجلت هدفا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3".

وأتم:" مباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا كانت صعبة للغاية لأنها كانت مباراى تحدي ووقتها كان جيل الأهلي لايعوض وساعدوني بشكل كبير وشعرت بضياع اللقب بعد أن تعادلنا في القاهرة بنتيجة 1/1 لكن زملائي أكدوا لي أننا سنفوز في مباراة الإياب وهذا ما حدث"